Hades – Exiles

Musique – Pablo Díaz, aka Hades, sort son premier album solo ce vendredi 14 juillet. Influencé par la musique classique, la musique latino américaine, la chanson française et même Michael Jackson et Queen, Hades nous propose un album riche en diversité. Du rap qui parle de migration, d’origine, d’espoir,… et tant d’autres sujets ! Son passage au studio de RaBe est à écouter en lien afin d’en apprendre plus sur ce projet réalisé avec plusieurs artistes talentueux et, surtout, réalisé avec passion et amour.

Playlist :