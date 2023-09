Willst du mich heiraten? – Hä, warum?

Ehe: in erster Linie ein Vertrag

Die Beweggründe für eine Eheschliessung sind vielfältig: aus Liebe, dem Wunsch nach einer Familie, kulturellen oder religiösen Überlegungen. In jüngster Zeit hat sich die Forderung nach der Abschaffung der Ehe durch Feminist:innen wieder verstärkt, denn die Ehe ist in erster Linie ein patriarchalisches Überbleibsel.

Doch bi aller Liebi, ist die Ehe nicht auch einfach ein rechtlicher Vertrag? Abseits ideologischer Ansichten und romantischer Vorstellungen fragen wir uns: Ist eine Heirat in der heutigen Zeit aus rechtlicher Sicht noch von Vorteil und wenn ja, für wen? Besteht Gleichberechtigung in der Ehe, insbesondere für alle Geschlechter? Welchen Vorteil zieht der Staat aus der Ehe? Und existieren Alternativen zum traditionellen Ehebündnis? Diese Themen diskutieren wir im Gespräch mit Sandra Hotz, Professorin für Zivilrecht und Gesundheitsrecht an der Universität Neuenburg und Vorstandsmitglied von Juristinnen Schweiz und von FRI – Schweizerisches Institut für Feministische Rechtswissenschaft und Gender Law.

Diese Sendung ist der Auftakt einer Serie zu reproduktiver Gerechtigkeit – also Fragen, ob, wie, mit wem und wie viele Kinder wir bekommen und grossziehen.