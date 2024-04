Co-Parenting: Elternschaft ohne Liebesbeziehung

Mitte 30, Single und Kinderwunsch? In einer homosexuellen Beziehung mit dem Wunsch nach Familiengründung? Oder in einer heterosexuellen Beziehung und nur eine Person der beiden hat ein Kinderwunsch? Die Möglichkeiten und Ausgangslagen zur Familiengründung sind divers. Eine Möglichkeit neben der heterosexuellen Zweierbeziehung bietet zum Beispiel das Co-Parenting Modell. Dabei basiert die Elternschaft nicht auf einer Liebesbeziehung, sondern dem gemeinsamen Entscheid und Commitment, eine Familie zu gründen. In der heutigen Sendung sprechen wir mit zwei Eltern, die so ein Familienmodell leben. Wir fragen nach der Organisation im Alltag, den Herausforderungen und den Vorteilen, die sie in ihrem Familienalltag erleben. Ausserdem hören wir die Perspektive von zwei Kindern, die in einem Co-Parenting-Modell aufwachsen und einem Frauenpaar, dass auf der Suche nach einem geeigneten Paar ist, für die Familiengründung.

Seid ihr ein Männerpaar oder ein heterosexuelles Paar, das Interesse an einer gemeinsamen Familiengründung mit einem Frauenpaar hat? Janna und Nadine könnt ihr unter lapscha@gmail.com kontaktieren.

Diese Sendung ist Teil der Serie zu reproduktiver Gerechtigkeit – also Fragen, ob, wie, mit wem und unter welchen Umständen wir Kinder bekommen und grossziehen

