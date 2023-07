Special: Rückblick auf den Feministischen Streiktag!

„Das die Gleichstellung erreicht worden sei, ist ein Märchen!“, sagte Daniela Karst vom Feministischen Streikkollektiv am 14. Juni 2023, dem schweizweiten Feministischen Streiktag. An diesem Tag haben verschiedene Radiostationen zusammengearbeitet und waren gemeinsam mit dem Feministischen Streikradio on air! Während 24 Stunden waren ausschliesslich Stimmen von Flintaq*-Personen zu hören – mit dabei war auch das Bi aller Liebi…-Team. Die entstandenen Gespräche sind nun in dieser Rückblick-Sendung zu hören. Wir sprechen darin über Körper-Respekt, wieso wir (auch 2023!) immer noch streiken müssen, warum Normalität nicht erstrebenswert ist und mit welchen Herausforderungen das Frauenhaus Aargau-Solothurn zu kämpfen hat.