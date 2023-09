Bettwanzenspürhund zu Gast bei Botz3000

Morgen DO 21.09.23 moderieren Nicolas und Ex-Botzi Rowayna für euch 2 Stunden.

In der ersten Stunde regt sich Livio in einem chotzdoch darüber auf, wie unverantwortlich einige Menschen sind.

Fürs Gassegflüster ging Amèle mit der Frage auf die Strasse, worauf die Leute am meisten stolz sind.

Bei Bäckwörds, unserem Gewinnspiel, könnt ihr ein cooles Priisli aus dem Brocki gewinnen, wenn ihr ein Lied rückwärts erratet.

In der zweiten Stunde, ab 16.00 Uhr, ist ein sogenannter Bettwanzenspürhund mit seiner Besitzerin als Live-Gast zu Besuch.

Und am Schluss gibt es natürlich noch die Ausgehtipps für dieses Wochenende.

Botz3000 jeden Donnerstag von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr auf 95.6 MHz