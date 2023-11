Supernova kürt Metamorphosis zum Album des Monats

Ist dein Radiogerät bereits auf Supernova eingestellt? Samstag, 4.11.2023, ab 14 Uhr.

Der Londoner Produzent Dave Lee meldet sich als AC Soul Symphony mit seinem neuesten Werk „Metamorphosis“ zurück, das sein ambitioniertestes Produktionsprojekt in seiner 35-jährigen Karriere darstellt. Und das Album hat es in die Hall Of Fame der Sendung Supernova geschafft: Es trägt den Titel Supernova-Album-des-Monats-November!

„Metamorphosis“ besteht aus 15 meisterhaft arrangierten Disco-Tracks, die nahtlos fast zwei Stunden Musikgenuss bieten. Dieses Werk ist nicht nur ein Album im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr eine Herzensangelegenheit. Es wurde akribisch komponiert, arrangiert und im Rahmen eines äusserst greifbaren und menschlichen kreativen Prozesses geschaffen, der von vielen modernen Produzenten kaum erreicht wird.

Inspiriert von glücklichen Erinnerungen an die goldene Ära des Fernsehens und den Soundtracks seiner Lieblingssendungen aus der Kindheit, entstand „Metamorphosis“ aus dem Wunsch, Streichinstrumente in den Mittelpunkt zu rücken und die analogen Klänge wiederzubeleben, die einst instrumentale Alben von Love Unlimited, MFSB und Salsoul Orchestra geprägt haben.

Dieses Album und weitere Soundperlen aus den Bereichen Jazz, Lounge, Latin, Disco, House und Electro gibt es zu hören in den beiden Supernova-Sendungen vom 4. und 18. November 2023, jeweils von 14 bis 16 Uhr.

