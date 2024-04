AKUA NARU: POETISCHER HIP-HOP

Conscious Rap, Jazz und Soul finden auf dem neuen Album von Akua Naru zusammen, welches die Hip-Hop-Künstlerin mit der Live-Formation Ensemble Resonanz aufgenommen hat. Auf «All About Love: New Visions» – Supernovas Album des Monats im April – widmet sich die in Köln wohnhafte Musikerin ganz dem Thema Liebe. Verschiedene Stile werden dabei gekonnt verwebt, und die lyrischen Texte überzeugen durch ihre Wärme und ihren emotionalen Tiefgang. Akua Naru ist eine intellektuelle Künstlerin, deren Kunst sich nicht nur im Rap ausdrückt. Als Aktivistin, Autorin und Wissenschaftlerin feiert sie ihr Schwarzsein sowie die Spiritualität der afrikanischen und afroamerikanischen Musik. Beeindruckend ist auch die Liste ihrer bisherigen Zusammenarbeiten: dazu gehören unter anderem Angélique Kidjo, Bernard Purdie, Christian Scott, Georgia Ann Muldrow, Questlove oder der grosse Tony Allen. Nebst unserem «Album des Monats» gibt es noch jede Menge weitere Musik zu hören. In der heutigen Playlist stehen unter anderem neue Tracks von Alice Russell, Boris Massot, Bryony Jarman-Pinto, Buika, Finn Rees, Khruangbin, Miss C-Line oder Nick Marks. Reinhören erweitert den Horizont – garantiert!