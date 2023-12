VERLOSUNG UND RÜCKBLICK BEI SUPERNOVA

Im letzten Monat des Jahres verschenkt Supernova an seine treuen Hörerinnen und Hörer diverse Tonträger. In der zweitletzten Sendung des Jahres verlosen wir die CD «Zeus» von Max Beesley’s High Vibes, unser Album des Monats im Oktober. Es lohnt sich also reinzuhören und «abzuräumen», sobald die Verlosung startet. Ausserdem lassen wir das Jahr 2023 musikalisch noch einmal Revue passieren und werden in etliche unserer «Alben des Monats» wieder reinhören. Wir spielen unter anderem Musik von Chris Bangs, Gecko Turner, José James, John Beltran, Nicola Conte, PJ Morton oder Sunbörn. Auch ins «Album des Monats Dezember» werden wir selbstverständlich noch einmal hineinhören. Diesmal ist es Funk aus der Bundesstadt: Das Berner Trio The Next Movement hat kürzlich sein neues Studioalbum «Never Coming Down» veröffentlicht. Schliesslich werden wir auch noch ein paar weitere brandneue Releases abspielen, etwa von Nubiyan Twist, Smoove & Turell oder Sofia Rubina. Viel Spass beim Reinhören und viel Glück bei der CD-Verlosung!