FUNK AUS DER BUNDESSTADT UND VIELES MEHR

Die zweite Supernova-Sendung im neuen Jahr steht ganz im Zeichen heimischer Produktion. Diesmal highlighten wir erneut Funk aus der Bundesstadt. Die Musiker Maze Kuenzler und Eric Rohner von Shrizz N Maze haben auf ihrem neuen Longplayer «Dope Frequency» mit Grössen wie Amp Fiddler oder George Clinton (Parliament) zusammengearbeitet. Doch wir haben heute noch mehr heimisches Schaffen anzubieten: Wir präsentieren einen Track des schweizerisch-französischen Saxophonisten Léon Phal (aus dem neuen Album «Stress Killer») und einen noch unveröffentlichten Song der Berner R&B-Sängerin, Rapperin und Produzentin Miss C-Line. Ausserdem in der Pipeline: neuer Sound von Bryony Jarman Pinto (siehe Single-Cover unten), Cotonete oder Vessna Scheff. Als Zugabe spielen wir in der Rubrik «Rückblende» Bossa Nova aus Argentinien aus den Siebzigerjahren. Das Debutalbum des Guitaristen Agustín Pereyra Lucena wurde soeben neu aufgelegt bei Far Out Recordings.