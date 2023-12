Inspiration und viele engagierte Stimmen im Studio

In der Sendung vom 14.12.23 hörst Du wie es ist, in einer Regenbogenfamilie aufgewachsen zu sein, wie schnelle Augenbewegungen aus dem Schlaf auch in wachem Zustand genutzt werden können, Hintergründe zu Texten im RAP und anderes mehr. Die Absolvent:innen des journalistischen Basismoduls der Radioschule Klippklang präsentieren Dir ihre Abschlussarbeiten. Wer vielfälltige Inspiration mag, sollte diese Sendung nicht verpassen!