Musikalische Geschichtenerzählerin Melicious zu Besuch

Zu Gast im RaBe-Studio ist Melicious. Die junge Basler Künstlerin begeistert ihre Zuhörer:innen mit ihrer Liebe zum musikalischen Erzählen von Geschichten in ihren Indie-Pop-Songs. Durch die Sendung führen am Mic Fabio und Paula. Heute gibts für Dich zudem „Zündstoff“. Von Amèle. Lass Dich überraschen. Paula berichtet über „Die Mitte der Welt“. Wie dieser Film gefallen hat und warum erfährst Du im heutigen „Im Fium“. Ausgehtipps von Stéph und Anita und viel Musik runden die zwei schönsten Stunden am Donnerstag ab. Also nicht verpassen: Botz3000, vom Drü bis am Füfi.