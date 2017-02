Mitte Dezember 2016 wurde das leer stehende Gebäude des Bundesamtes für Bauten und Logistik an der Berner Effingerstrasse 29 von einer HausbesetzerInnen-Gruppe besetzt. Laut Angaben der BesetzerInnen stand das Haus seit Mai 2016 leer. Die BesetzerInnen wollten mit dieser Hausbesetzung einmal mehr ein Zeichen gegen die Wohnnot in Bern setzen. Am 22. Dezember 2016 organisierten sie eine Demonstration gegen die Gentrifizierung der Stadt und der Privatisierung des öffentlichen Raums. Rund 250 Menschen folgten dem Aufruf.

Dem Wunsch, in der Effy 29 eine Zwischennutzung zu etablieren, kamen die BesitzerInnen nicht nach. Diese stellten stattdessen einen Antrag für eine polizeiliche Räumung. Am 22. Februar 2017 um 8 Uhr morgens begann die Räumung des Gebäudekomplexes an der Effingerstrasse 29. Die BesetzerInnen leisteten Widerstand und warfen Farbbeutel, Feuerwerk, Papierschnitzel und Abfall auf die anrückende Polizei. Die Strassen um das besetzte Haus wurden gesperrt.

Das RaBe-Info war mit dabei und analysierte die Situation live in der Sendung um 11 Uhr:

Gegen Mittag gelang es der Polizei das ganze Gebäude unter Kontrolle zu bringen. 19 Menschen wurden laut der Kantonspolizei Bern angehalten.