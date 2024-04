Sendung vom 22. April 2024

In der heutigen Sendung schauen wir uns an, welche Auswirkungen die Klimakrise im vergangenen Jahr in Eruopa hatte. Einblicke dazu bietet der Jahresbericht des EU-Klimaerhitzungsdienstes Copernicus, über dessen Ergebnisse wir in der Sendung sprechen.

Dann blicken wir nach Paris. Dort wird die Stadt auf die olympischen Sommerspiele vorbereitet. Das bedeutet vor allem auch Verdrängung. Das betrifft auch zahlreiche unbegleitete minderjährige Geflüchtete, die aus der Stadt verdrängt werden sollen. Doch nun regt sich Widerstand: Anfang April besetzten unbegleitete minderjährige Geflüchtete ein Haus im Osten von Paris.