Sendung vom 18. April 2024

In der Vergangenheit hatten Vorstösse, die rassistische Symbole wie das Hackenkreuz oder den Hitlergruss verbieten wollten, einen schweren Stand. Gestern beschloss der Nationalrat, dass in einem ersten Schritt Symbole mit Bezug zum dritten Reich verboten werden. Wie kam es zu dieser Kehrtwende? Und dann: Nestlé macht Babys und Kleinkinder in einkommensärmeren Ländern zuckersüchtig, das findet eine Recherche der Organisation Public Eye heraus. Dieselbe Babynahrung enthält in Europa keinen zugefügten Zucker.