Ab 2018 soll in Bern der Pilotversuch für einen legalen verkauf von Cannabis in Apotheken gestartet werden.



„Legalize it!“ – die Forderung, Cannabis in der Schweiz zu legalisieren, könnte schon bald wieder zur Abstimmung gelangen. Über 16’000 Menschen haben bis heute einen Appell des Vereins Legalize It unterschrieben, der die Lancierung einer neuen Legalisierungsinitiative fordert. Möglich wäre auch, dass National- und Ständerat einer Volksabstimmung zuvor kommen – und schon bald Cannabis legalisieren oder wenigstens entkriminalisieren.

Eine grosse Frage muss aber noch beantwortet werden: Wer dürfte in so einem Fall Marihuana und Haschisch verkaufen? In den Städten Bern, Köniz, Luzern und Zürich soll deshalb nächstes Jahr ein Pilotversuch gestartet werden. Ausgewählte Kiffer und Kifferinnen dürften dann während rund drei Jahren legal Cannabis in bestimmten Apotheken kaufen. Die Stadt und Universität Bern haben grünes Licht von der kantonalen Ethikkommission erhalten. Jetzt haben sie ein Gesuch für eine Ausnahmebewilligung beim Bundesamt für Gesundheit BAG eingereicht.

Verantwortlich für die Studie an der Universität Bern ist der Co-Direktor des Klinischen Studienzentrums – Sven Trelle. Michael Spahr wollte von ihm wissen: Wenn das BAG Ja sagt, können Sie dann gleich loslegen?

https://www.freie-radios.net/mp3/20170517-baldknntenca-83051.mp3