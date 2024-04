Sendung vom 26. April 2024

Im heutigen Info sprechen wir über den Fall Harvey Weinstein. Der ehemalige Filmproduzent wurde vor vier Jahren in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt. Nun hat der Oberste Gerichtshof New Yorks das Urteil aufgehoben. Wir schauen uns die Hintergründe an.

Ausserdem gehen wir der Frage nach, wie sich die Verluste des Psychiatriezentrums Münsingen (PZM) auf das Angebot auswirken. Das PZM hat im letzten Jahr über fünf Millionen Franken Verlust gemacht.

Und wie immer Freitags gibt es den Radioblog, unsere akustische Kolumne. Heute von der Künstlerin und Aktivistin Mirjam Ayla Zürcher.