Spezialsendungen

Wann ist Kunst eigentlich Kunst? Warum wird ein Alltagsgegenstand zu Kunst, nur weil er im Museum steht? Gibt es ein „richtig“ und „falsch“, oder geht es vielmehr darum, eine persönliche Interpretation der Kunstwerke zu finden? Solche Fragen stellte sich eine Klasse des Gymnasiums Kirchenfeld. Die Jugendlichen nahmen am Vermittlungsprojekt „Freche Fragen“ der Kunsthalle Bern teil und organisierten Rundgänge für andere Schulklassen – wobei es nicht darum ging, klassische Führungen mit der Museumspädagogik zu organisieren, sondern in der Ausstellung „Die Zelle“ eine kreativ-wummernde Plattform auf die Beine zu stellen, in der junge Menschen gemeinsam über freche Fragen diskutieren. Wie diese Rundgänge klingen und wie sich die Sicht der Jugendlichen auf die Kunst nach dem Projekt veränderte, gibt es nun auf RaBe am internationalen Kindertag zu hören. 1. Juni, 17-18 Uhr