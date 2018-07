Spezialsendungen

Am Samstag, den 21.7. fällt um 14:00 Uhr der Startschuss für „Join the Journey”, die Challenge für klimafreundliches Reisen, im Foyer der Berner Kantonalbank. RaBe ist live vor Ort dabei und freut sich auf Besuch! Es sind alle eingeladen, vorbeizuschauen, die neugierig auf nachhaltiges Reisen sind.

Die sechs Teams, die bei der Challenge mitmachen, werden ihre tollen Reiseideen vorstellen und die Slam-Poetin Sarah Egli sorgt für beste Unterhaltung.

Die Reisepläne sind vielseitig: Ein Team fährt mit der Velo-Bar „Unfassbar“ von Bern nach Basel, eine Teilnehmerin radelt mit dem Velo zu verschiedenen Permakultur-Höfen in Österreich, ein Team reist per Interrail nach Osteuropa. Ausserdem fährt ein Tandem-Team bis Hamburg, ein Team nimmt den Zug, um in den Dolomiten zu Wandern und es gibt eine Autostop-Tour via Emmental bis nach Südfrankreich.

Während der Reise messen sich die Teams in den Kategorien geringster CO2-Ausstoss, beste/r Klimabotschafter/in und beste Berichterstattung.

Alle Erlebnisse sind ab Start der Challenge (23.7.) auf dem Reiseblog www.jointhejourney.ch zu finden!



Das Projekt wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz und dem Förderfonds der Berner Kantonalbank. RaBe ist Medienpartner und begleitet die ganze Challenge mit Telefoninterviews und Berichten in den Morgensendungen!