Playlist vom 28.09.18, Radio Sur le Pont & Zughetto

Pisse – Vernissage

gruppe 80 – t.m.d.f.i.d.p.

Gabi Delgado – Elektro Punk Kunk Fu Meister

Shaban & Käptn Peng – Sie mögen sich

Max I Million – The Ting Ting (feat. The Kount)

Lena Willikens – Asphalt Kobolt

Erobique – Überdosis Freude

Home – Signals

Elephant Chateau – Wir Fangen Mit Arbeit An

Tünay Akdeniz & Grup Çığrışım – Salak [HIdden Track]

CAN – Vitamin C

Hypnotize – Lack aus Cans (feat. SKUNK & Mart n Jay)

Haiyti – Gold

Alligatoah – Wo kann man das kaufen [B-Art]

Erfolg und beste Damenchor aller Zeiten – Brillenmann

Loudlord – CloutWavez

C2C – Tribute To Mr. Armstrong

King Krule – Dum Surfer

Amiral James T – Boy You Gotta Get Out There

Yeshe, Remo, Qontra – Yellow Submarine

Prophet – Insanity

Muriel Dacq – Tropique [Must See]

Rapkreation – Lauf