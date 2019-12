Besuch beim Samichlous

In der heutigen RaBe-Info-Sendung gehts um den Samichlous, die Verleihung des Stadtberner Sozialpreises und die Absurdität der Adventszeit.

Samichlous

Es war schon dunkel, als RaBe-Inforedaktorin Katrin Hiss gestern Abend den Samichlous besucht hat. Dieser weilt derzeit in seinem Gästehaus in einem Wald am Stadtrand von Bern. Die Kinder treffe er lieber dort als in seinem Zuhause, sonst würde er den Rest des Jahres viel zu viele neugierige Gäste vor seiner Haustür haben.

Im Gespräch mit RaBe erklärte der Samichlous, dass er ganz froh sei, dass er nicht auch die Kinder in Australien besuchen müsse, denn in Badehosen wolle er sich selbst und seinen Schmutzli lieber nicht präsentieren. Dieser legt Wert darauf festzuhalten, dass er seine Rute nicht dabei habe um sie den frechen Kindern zu geben. Schliesslich passiere schlechte Erziehung das ganze Jahr über, da könne er sowieso nicht viel ausrichten an diesem einen 6. Dezember. Er habe seine Rute nur mit um dem Samichlous den Schnee vom Buckel zu klopfen.

Angesprochen auf seinen imposanten Bart verrät der Samichlous sogar einige Bartpflegetipps. Wiedergegeben werden können diese aber nicht schriftlich, besser also ihr hört das Interview…

Freiwillig engagiert – Stadt Bern verleiht Sozialpreis 2019

Freiwillig.engagiert – so heisst der Sozialpreis der Stadt Bern, der jedes Jahr verliehen wird. Ausgezeichnet wird ehrenamtliches Engagement in der Stadt Bern. Von den 27 eingereichten Projekten erhielten in diesem Jahr vier eine Auszeichnung. Mit jeweils 3000 Franken honoriert wurden zwei Sprachintegrationsprojekte: Der Asyltreff der Länggasse und Deutsch Lernfoyer und Deutsch Bern West. Beide bieten kostenlose Deutschkurse für Geflüchtete und Migrant*innen an. Je 7000 Franken erhielten zwei Gartenprojekte: Food for Souls und HEKS neue Gärten Bern. Durch die gemeinsame Gartenarbeit sollen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen miteinander verbunden werden. Food for Souls ist ein Permakulturprojekt, bie dem der Aspekt der Nachhaltigkeit eine grosse Rolle spielt. Der Verein bewirtschaftet einen Ateliergarten, einen Wiesengarten und ein Gewächshaus auf dem Areal des ehemaligen Zieglerspitals. HEKS neue Gärter Bern feiert dieses Jahr das 10 Jahre Jubiläum. Migrant*innen erhalten die Möglichkeit, zusammen mit einer Gartenfachperson und Freiwilligen ihr eigenes Gemüsebeet zu bewirtschaften und über den Gartenzaun hinaus neue Begegnungen zu machen.

Franziska Teuscher, Gemeinderätin und Sozialdirektorin der Stadt betonte die Wichtigkeit des freiwilligen Engagements für Bern. „Die Summe der feiwilligen Arbeit die heute in der Stadt Bern geleistet wird, ist enorm, sie ist für die Stadt unverzichtbar und sie ist einfach grossartig!“

Radioblog

Unsere Kolumnistin Sandra Künzi macht sich heute im Radioblog Gedanken über die Adventszeit und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Sie findet diese Zeit im Jahr eher schwer verdaulich.