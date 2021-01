Musicians in Conversation – ein Podcast von Helvetiarockt

Helvetiarockt ist ein schweizweit aktiver Verein und setzt sich für mehr Mädchen* und Frauen* in der Musik ein. Helvetiarockt macht Djing-, Beatmaking-, Songwriting- und Band-Workshops für den Nachwuchs, Sensibilisierungsarbeit in der ganzen Musikbranche und vernetzt professionelle Musikerinnen*. Eine breite Öffentlichkeit erreicht der Verein unter anderem mit der «Diversity Roadmap» und der digitalen Plattform «Music Directory». Neu wird der Podcast «Musicians in Conversation» gelauncht.

Schon lange war es der Wunsch von Helvetiarockt ein Format für die Ohren zu schaffen und Musiker*innen Platz zu geben, um ihre Geschichten zu erzählen. Die neue 10-teilige Podcast-Serie lässt Helvetiarockt-Coaches zu Wort kommen: Wie gestalten sie ihr Musikschaffen? Was ist ihnen wichtig dabei und welche Hürden gibt es? Was und wer hat sie inspiriert? Wie sind sie zur Musik gekommen und was wünschen sie sich für die Zukunft?

Die Gespräche sind von den interviewten Persönlichkeiten geprägt und wunderbar unterschiedlich. Der Podcast zeigt einen Teil der Vielfalt des Musikschaffens auf und bietet Zugang zu «Back-Stages», Hintergrundinfos und guter Musik. Vielleicht passiert beim Zuhören eine Entmystifizierung von kreativen Prozessen und was es heisst, Musiker*in zu sein. Hier werden Vorbilder sichtbar, für diese und die nächsten Generationen.

Aufgenommen, produziert und moderiert wurde «Musicians in Conversation» von Natalia Anderson. Sie ist Medienschaffende, DJ, Veranstalterin, Performerin und ebenfalls als Coach für Helvetiarockt aktiv.

Der Podcast «Musicians in Conversation» ist in englischer Sprache. Dies ermöglicht eine schweizweite und gar internationale Reichweite für das Format und die Künstler*innen.

helvetiarockt.ch

musicdirectory.ch

helvetiarockt.ch/ontour

Mehr zum aktuellen Podcast gibt es hier auf Instagram: https://www.instagram.com/stories/helvetiarockt/2485134979425518651/

Musicians in Conversation:

15. und 29. Dezember 2020, 20:00-21:00 Uhr

12. und 26. Januar 2021, 20:00-21:00 Uhr

9. und 23. Februar 2021, 20:00-21:00 Uhr

9. und 23. März 2021, 20:00-21:00 Uhr

6. und 20. April 2021, 20:00-21:00 Uhr