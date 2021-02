Is getting hot in here… Bei uns im BOTZ3000 geht es heiss zu und her. Ganz nach dem Motto, let’s talk about Sex, durchleuchtet BOTZ3000 das Thema Sex aus verschiedenen Blickwinkeln. Zu Gast in der Sendung ist Naomie Gregoris vom Podcast Untenrum und Paul befasste sich mit Queer-Pornos.