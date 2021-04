Jeanne et Mike forment un couple un peu particulier: ils ont signé un contrat d’une année pour une « relation amoureuse de qualité », alors qu’ils s’étaient à peine rencontrés. Une performance artistique de Jeanne Spaeter, qui questionne les vertiges de l‘amour et les dangers du couple en essayant de tout optimiser. On lève le voile sur leur intimité sur Radio RaBe.