TIME TO MOVE hat Bus- und Tramfahrende gefragt, woran sie denken, wenn sie unterwegs sind, was sie bewegt und was sie umtreibt. Entstanden ist ein vielstimmiges Theaterstück.



Leandra Varga hat in der Grossen Halle die Proben zu diesem besonderen Projekt besucht und berichtet über den leicht verrückten Werdegang. Zu hören in der letzten Folge des Podcasts:



Der Podcast „Time to Move“ von Dagmar Kopše und Diego Valsecchi begleitet das gleichnamige Projekt, das sich mit Mobilität, Diversität und gesellschaftlichem Wandel befasst. Im Rahmen von „Time to Move“ werden Geschichten auf dem Verkehrsnetz von BERNMOBIL aufgenommen. Dabei werden Bus oder Tram als Mikrokosmos angesehen, in dem Menschen aus verschiedenen Generationen, Kulturen, mit unterschiedlichen Berufen, Hintergründen etc. für eine kurze Zeit zusammenkommen. Helfen diese Geschichten den gesellschaftlichen Wandel zu verstehen, abzubilden oder gar zu beeinflussen?

Vielleicht erinnert ihr euch an das soziokulturelle Projekt „Time for Change“, das vor etwa zwei Jahren die diversity der Stadt Bern feierte. Die fast gleiche Projektleitung steckte die Köpfe zusammen und heckte „Time to Move“ aus – ebenfalls ein partizipatives Projekt mit der breiten Berner Bevölkerung.

15. Folge vom 8. April: Unterwegs mit Maria-Liisa Lindner. Maria-Liisa ist mit 71 Jahren die zweitälteste Teilnehmerin bei Time to Move. Dagmar Kopše unterhält sich mit ihr, wie sie zum Projekt kam, wie sie mit 20 Jahren 1968 erlebte und für Dubček demonstrierte, was sie sich für ihre Enkel wünscht. Die Folge wurde am 9. März 2020 aufgenommen – 10 Tage bevor wegen Coroan alles stillstand.

14. Folge vom 11. März: Unterwegs mit Henry Hohmann. Seit rund 20 Jahren lebt Hohmann in Bern und setzt sich für die Anliegen der Trans-Community ein. So war er zum Bespiel Mitbegründer und Präsident des Transgender Network Switzerland, hat in Bern den Transstammtisch gegründet und in der ganzen Schweiz Transtagungen initiiert und organisiert.

13. Folge vom 26. Februar: Walter Bauen ist Gemeinderat in Oberburg im Emmental und als solcher verantwortlich für die Themen Kultur und Öffentlichkeit. Als Rollmaterialmanager bei Bernmobil pendelt er täglich mit dem ÖV nach Bern. Dagmar Kopše unterhält sich mit ihm im vollelektronischen Bus der Linie 17 über seine Arbeit, Kultur, Panthografen, den Stadt-Land-Graben und Oberburg. Ausserdem verrät diese Folge schon etwas über mögliche Ideen der Theaterinszenierung der Projekts Time to Move.

12. Folge vom 12. Februar: Unterwegs mit dem Berner Stadtpräsidenten Alec von Graffenried.

11. Folge vom 29. Januar: Die Theaterregisseurin und Autorin Maria Ursprung ist Teil des Projektteams von Time to Move. Wie sieht sie ihre Rolle im Projekt? Was macht sie aus den gesammelten Geschichten? Schreibt sie daraus einen Text oder gar das Theaterstück? Hat sie Lieblingsgeschichten und solche, die sie zum weiterschreiben inspirieren? Dagmar Kopše unterhält sich mit ihr auf einer Fahrt im Tram. Sie hat auch Stimmen von Workshopteilnehmenden eingefangen, die sich auch mit den Geschichten beschäftigen.



10. Folge vom 22. Januar: Unterwegs mit Katharina Altas.



9. Folge vom 15. Januar: Katrin Hiss von RaBe berichtet über Bereiche und Abteilungen von BERNMOBIL, die nicht für alle sichtbar sind. Sie stattet der Abteilung Technik einen Besuch ab. Was sind die Anforderungen bezüglich Sicherheit und Wartung bei BERNMOBIL? Was gehört alles in diesen Bereich? Was braucht es, damit ein Bus oder ein Tram überhaupt fahren darf?

8. Folge vom 18. Dezember: Von Brasilien, via Deutschland, Libyen und Indien nach Bern. Gespräch über ein bewegtes Leben mit Patricia Götti, die mit dem Rollstuhl unterwegs ist.

7. Folge vom 11. Dezember: Zu Besuch im Time to Move-Workshop

6. Folge vom 4. Dezember: Auf den Schienen mit der Tramchaffeuse Michele Lochmann

5. Folge vom 27. November: Klare Worte zu Solidarität, Vielfalt, Migration, politische Weihnachten und Palmen in Bern von Andreas Nufer, Pfarrer in der offenen Heiliggeistkirche Bern.

4. Folge vom 20. November: Aus dem Nähkästchen plaudern mit Bernmobil-CEO René Schmied

3. Folge vom 13. November: Unterwegs mit dem Wahlberner und Gewinner des Salzburger Stiers 2020, Renato Kaiser

2. Folge vom 6. November: Das „Erzählmobil“ und seine Geschichten

1. Folge vom 22. Oktober: Die Macher*innen erzählen über ihr Vorhaben und erläutern die Idee des Podcasts