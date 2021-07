Der grösste Behinderten-Sportanlass der Schweiz live auf RaBe!

In einem normalen Jahr würden sich zum PluSport-Tag weit über 1000 Menschen in Magglingen zu gemeinsamer sportlicher Betätigung treffen. Aber eben, nun ist ja alles etwas anders…

Der PluSport-Tag findet am kommenden Sonntag am 11. Juli 2021 in der ganzen Schweiz statt. Radio Bern RaBe sendet von 11 – 15 Uhr durchgehend aus seinem Studio in Bern. Fliegende Reporter:Innen berichten von diversen Aussenstandorten mit Live-Interviews und Berichterstattung zum aktuellen Geschehen auf den Sportplätzen.

Radio RaBe umspannt per Live-Sendung die 24 Standorte mit über 50 Gruppen. Somit können die zahlreichen Teilnehmenden, aber auch die Daheimgebliebenen, per Radio oder Live-Stream ein einmaliges Gemeinschaftserlebnis erfahren.

Weitere Infos zum Event und PluSport findest du hier:

https://www.plusport.ch/de/events/plusport-tag/plusport-tag-2021/

Also, unbedingt einschalten und zuhören!

PluSport-Tag, Sonntag 11. Juli 2021, 11:00-15:00 Uhr