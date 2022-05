Vier Elemente… wie Mutter Natur!

1. MCing = Rap

2. B-Boying = Breakdance

3. DJing

4. Graffiti-Writing

Wie unsere Erde besteht auch der Hip Hop aus vier Elementen…

Du kennst vielleicht den Song Rapers-Delight. Dieser Song beginnt mit: „i said a hip hop….“ und gilt als einer der ersten Tracks in der Geschichte des Hip-Hop’s.

Der Ursprung dieser Kultur liegt in den ärmeren Strassen der USA wie zum Beispiel in New York oder

Los Angeles. Hier haben afroamerikanische und puertoricanische Jugendliche diese neue Musik-Art erfunden. DJ’s haben die Musik gespielt, Hip’s wurden dazu bewegt!

In dieser Botz-3000 Sendung smashen DIR unser*e Moderator*Inn🎙️ einige dieser Hits von diesem Genre vor 📻

Ausserdem….!

Der Sommer ist da, um die hitzige 🌡️ Zimmertemperatur zu senken, öffnet man vor dem zu Bett gehen die Fenster. Dabei erhält man unerwünschte Gäste, die sich unaufgefordert in unserem Heim breit machen…

Im „Chotz Doch“ mehr dazu!

Während dieser Sendung hast DU die Möglichkeit im Gewinnspiel „Lost in Translation“ als Gewinner*inn ins Weekend zu starten! „zuhören, herausfinden, anrufen!“📞 🍀

Nicht zu vergessen! Vor Sendungsende entlassen wir DICH mit unseren „Usgangstipps“ ins verlängerte Wochenende🎉