Türkei: Türsteherin Europas

Rojava steht in Gefahr. Im Mai dieses Jahres kündigte der türkische Staatschef Erdogan an, Syriens kurdische Autonomieregion ganz zerschlagen zu wollen. Die Türkei operiert Kriegstreiberin in der Region. Europa lässt die Türkei gewähren – auch wegen der migrationspolitischen Abhängigkeit, denn die Türkei ist die Türsteherin Europas und kontrolliert die Migration nach Europa entscheidend mit.

Kerem Schamberger ist Referent für Flucht und Migration bei Medico International. Mit ihm sprechen wir überdie aktuelle Lage in Nordsyrien, aber auch über die innenpolitische Lage in der Türkei.

Kommenden Samstag, 29. Oktober, hält Kerem Schamberger um 19.30 einen Vortrag in der Politbibliothek im Holligerhof. Am Tag davor spricht er um 19 Uhr in Zürich.