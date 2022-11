Was ist los am Randweg?!

Am 22. Oktober 2022 veröffentlichte Der Bund/Berner Zeitung den Artikel „Die Parallelwelt am Rande der Lorraine“ über den Randweg 21, wo auch das Radio RaBe seit seiner Gründung 1996 zu Hause ist.

Als Sendungsmacher*innen, die in diesem Haus ein und aus gehen, waren wir von „Bi aller Liebi…“ irritiert über das einseitige Bild, welches der Artikel zeichnet, die diskriminierenden Stereotype, die er reproduziert, die fehlende intersektionale Perspektive und die unvollständige Beantwortung der sozialen Fragen, die die Situation hier am Randweg tatsächlich aufwirft. Bi aller Liebi, darüber müssen wir reden.

Mit dieser Sendung wollen wir die Sprache und das Framing des Artikels hinterfragen und das Bild der Situation am Randweg mit zusätzlichen Perspektiven ergänzen. Live zu Gast in der Sendung ist Claske Dijkema, Forscherin bei Swiss Peace und Dozentin an der Universität Basel. Ausserdem sprechen wir mit Anna Jikhareva, Co-Präsidentin der Neuen Schweizer Medienmacher*innen, mit Julia Rogger, Mitarbeiterin bei Quartierarbeit Bern Nord, und Bewohner*innen im betroffenen Wohnblock.