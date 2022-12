SUPERNOVA’S FINEST 2022

Im letzten Monat des Jahres feiert Supernova noch einmal die Highlights von 2022. Wir werden in die «Alben des Monats» hineinhören. In der heutigen Ausgabe – der zweitletzten des Jahres – stehen unter anderem Langspieler folgender Interpreten auf dem Programm: Alex Malheiros (Tempos Futuros), Cosmic Renaissance (Universal Language), Dave Lee (Produced With Love II), Jazzanova (Strata Records – The Sound of Detroit Reimagined by Jazzanova), Kerbside Collection (Round the Corner), Saib (Unwind) oder Sly5thAve & Roberto Verástegui (Agua de Jamaica). Auch ins herausragende Cover-Album «Blue Note Re:Imagined vol. 2» – Album des Monats im November – werden wir noch einmal reinhören, genauso wie in einige der besten Singles des Jahres. Auch für News ist Platz: Wir werden unter anderem neuen Sound von The Allergies, Chris Bangs, Ezra Collective oder Malcolm Strachan bringen. Und das Album des Monats im Dezember heisst: «In Our Groove» – ein Remix-Album, zusammengestellt von Micky More & Andy Tee mit Soundperlen aus dem Archiv von Z Records (erschienen am 2. Dezember).