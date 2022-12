Winterquartier gegen das WEF

Dieses Jahr findet das World Economic Forum wieder wie geplant im Januar statt. Führende Politiker:innen und Expert:innen aus aller Welt kommen in Davos zusammen, um sich mit den Herausforderungen der Gegenwart zu befassen. Es werden Themen wie der Ukrainekrieg diskutiert, auch der Umgang mit globalen Pandemien ist ein Diskussionsthema.

Klimaaktivisten und Globalisierungskritikerinnen üben seit Jahren Kritik am WEF; die Veransteltung sei zu elitär und würde an den tatsächlichen Problemen der Menchheit vorbeidiskutieren. Deshalb gibt es im nächsten Januar verschiedene Veranstaltung gegen das World Economic Forum. So findet in Bern das No WEF Winterquartier statt. Kollektive aus verschiedenen Teilen der Welt werden eingeladen, um von ihrer politischen Arbeit zu berichten. So kommen beispielsweise Aktivistinnen und Aktivisten aus dem Norden Irlands, die der Irish Republican Socialist Party angehören. Oder auch auch das Angry Workers Collective aus London, die basisdemokratische Arbeitskämpfe organisieren.

Das No WEF Winterquartier findet vom 5. bis 8. Januar im Tojo Theater der Reitschule Bern statt. Das Programm findet sich hier.