Gecko Turner – Soulman aus Extremadura

Mit der Veröffentlichung seiner ersten beiden bemerkenswerten Alben, Guapapasea! (2003) und Chandalismo Ilustrado (2006) begann Gecko, das zu kultivieren, was ein Journalist einst als afromaduranischen Soul bezeichnete – das „maduranische“ Wort bezieht sich auf Extremadura, eine Region im zentralen Westen Spaniens. Geckos afro-maduranischer Soul baut auf afro-amerikanischer Musik auf und ist durchtränkt von brasilianischen, afrikanischen, lateinamerikanischen und jamaikanischen Klängen. Sein jüngstes Album Somebody From Badajoz ist das fünfte einer ansehnlichen Diskografie und das erste seit sieben Jahren, das sowohl von Turners Fans als auch von ihm selbst sehnlichst erwartet wurde. Somebody From Badajoz ist Supernova-Album des Monats März 2023 – ausschnittsweise zu hören am 11. und 25. März in der Sendung Supernova, zwischen 14 und 16 Uhr.