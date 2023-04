Anna Rosenwasser ist eine der bekanntesten LGBTIQ-Aktivist:innen der Schweiz. Sie war die Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz und somit lange von Berufs wegen lesbisch; das schreibt sie so in ihrem kürzlich veröffentlichten Erstlingswerk Rosa Buch – queere Texte von Herzen. Das Rosa Buch ist eine Sammlung von Kolumnen und Texten, die Rosenwasser in den letzten Jahren verfasst hat. Viele von den Texten gehen tatsächlich direkt ins Herz: Beispielsweise die Geschichte von einem Kind, dass sich als trans outet und von nun an mit einem Mädchennamen angesprochen werden will. Die Lehrerin macht sich Sorgen darüber, wie die Klasse wohl darauf reagiert. Doch als die Lehrerin der Klasse vom neuen Namen ihres Gspänlis erzählt, reagiert diese gelassen. Ein Kind fragt nach, ob das denn nun so was sei wie ein zweiter Geburtstag, und daraufhin singt die Klasse Happy Birthday für das frisch geoutete Mädchen. Diese gelassene Herzlichkeit im Umgang mit Queerness – davon ist unsere Gesellschaft leider noch weit weg, meint Anna Rosenwasser. «Queerness verunsichert viele Personen, da es mit einer Ordnung bricht, die uns eingetrichtert wurde», so die Autorin. «Geschlecht und Anziehung sind riesige Galaxien – das kann sich bedrohlich anfühlen, weil es viel Veränderung bringt.» Jedoch können wir lernen mit der Veränderung umzugehen, so Rosenwasser. «So können wir zu einem herzlichen Umgang mit Querness komme!».