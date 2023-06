«Klimagerechte Bildung gehört in den Unterricht!»

Heute um halb sechs Uhr morgens schlummerte Bern noch, die Stadt schien ruhig. Nicht so aber im Kirchenfeld: Aktivist:innen der Gruppe End Fossil Bern haben in aller Frühe das Kirchenfeld Gymnasium besetzt und fordern eine klimagerechte Schulbildung.

Kurz nach der Besetzung gab es bereits Verhandlungen mit dem Schulleiter André Lorenzetti. Die Besetzer:innen haben nun insgesamt vier Räume zur Verfügung gstellt bekommen. Momentan ist aber noch unklar, wie lange die Besetzer:inenn bleiben dürfen.

In einem Communique schreibt End Fossil Bern, dass as jetzige Bildungssystem der aktuellen Mehrfachrkise nicht gerecht werde. Die Aktivist:innen verlangen, dass Themen wie Klimagerechtigkeit, politische Bildung aber auch psychische Gesundheit in der Schule mehr Raum kriegen. Dafür haben sie ein alternatives Schulprogramm zusammengestellt. Heute steht beispielsweise ein Input zu Urban Gardening oder ein Austausch zu politischem Diskutieren auf dem Programm.

In Basel und auch in Zürich wurden in den letzten Wochen immer wieder Schulen besetzt. Diese Schulbesetzung von heute Morgen ist die erste ihrer Art in Bern.