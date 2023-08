ACANTHA LANG: ERFÜLLUNG EINES TRAUMS

Mit “Beautiful Dreams” hat sich Acantha Lang aus New Orleans einen Traum erfüllt. Lange Zeit hat die in London ansässige Musikerin für andere gearbeitet, oft als Background-Sängerin. Nun hat sie ihre Solo-Karriere gestartet. Im Juni ist ihr Debutalbum erschienen. Ihre Soul-Musik hat eindeutige Wurzeln im Southern Blues und im Funk im Stile des Stax-Labels. Zu Ihren Vorbildern zählt sie Grössen wie Mavis Staples oder Millie Jackson. Im Gespräch mit Moderator Toni Varela erzählt sie mehr über ihr Albumprojekt und ihren künstlerischen Ansatz. Das Interview in voller Länge gibt’s heute auf Weekend Soul. Ausserdem im Programm: neuer Sound von Cole Williams, Gary Beals, Kurt Elling, Luke Smith, Menagerie und Terrace Martin. Heimisches Schaffen ist auch dabei, unter anderem eine neue Single des Zürcher Duos Okvsho. Und auch Old School-Fans kommen auf ihre Kosten: Wir spielen Klassiker von D. J. Rogers, Esther Phillips und Stevie Wonder.