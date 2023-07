MELONYX: SOUL GLOW

Das Soul-Duo Melonyx aus dem englischen Nottingham hat vor drei Wochen seinen Einstand gegeben. Das Debutalbum nennt sich «Soul Glow» (TruThoughts) und vereint einer Reihe neuer Songs, zusammen mit einigen Tracks, die bereits auf der ersten EP «Black Elixir» erschienen waren. Die musikalischen Einflüsse stammen unüberhörbar aus dem Hip-Hop und R&B der Neunzigerjahre. In dieser Dekade wuchsen die beiden Sängerinnen Georgia Copeland und Nadia Latoya auf. Im Interview erzählen Sie mehr über ihren Background, über ihre Themen, aber auch über ihr soziales Engagement. Noch ist die Gruppe vor allem in Grossbritannien bekannt. Aber das kann sich bald ändern. Ausserdem im Programm heute: Weil Sommer ist, gibt es heute jede Menge «Latin Fever», also viel brasilianischen Bossa Nova, aber auch Musik mit karibischen und lateinamerikanischen Einflüssen. Die News kommen diesmal von Jalen N’Gonda, Mama Terra oder Nicola Conte. Schliesslich werden wir auch an Bossa-Nova-Legende João Donato und Vocal Jazz-Ikone Tony Bennett erinnern, die uns diese Woche verlassen haben.