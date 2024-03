MODERN JAZZ AUS GENF

An diesem Ostersonntag gibt’s bei Weekend Soul jede Menge Schweizer Musik. Allen voran von Jazzdrummer Boris Massot aus Genf. Im Februar hat er sein Debut veröffentlicht. Auf «Mood Chronicles» kombiniert er gekonnt Jazz mit Hip-Hop und elektronischer Musik. Sein Projekt ist über mehrere Jahre entstanden. Manche Songs sind bereits letztes Jahr als Singles erschienen. Nebst seinem langjährigen Musikerkollegen Allan Folliard hat Boris Massot auch mit namhaften Künstlern der britischen Jazzszene zusammengearbeitet, namentlich mit Pianist Charlie Stacey und Bassgitarrist Tom Driessler. Ausserdem heute in der Sendung: neue Musik von Cecily, Dee C. Lee, The New Mastersounds und Okvsho. Und natürlich kommen auch Old-School-Fans auf ihre Kosten: ins Programm geschafft haben es Klassiker von Billy Paul, Carmen McRae, Dianne Reeves und Roy Ayers.