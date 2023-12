WEEKEND SOUL: JAHRESRÜCKBLICK

Bei Weekend Soul steht heute ein Jahresrückblick an. Wir werden in die Interviews hineinhören, die wir im Laufe des Jahres geführt haben. Ausserdem werden wir uns den musikalischen Highlights aus allen zwölf Sendungen von Januar bis November widmen. Unter anderem folgende Interpretinnen und Interpreten stehen dabei im Fokus: Acantha Lang, Adi Oasis, Billy Valentine, Black Pumas, Ezra Collective, Jalen N’Gonda, José James, Melonyx, Miss C-Line, Nnavy, Secret Night Gang und Yazmin Lacey. Eine Rückschau der Extraklasse erwartet alle RaBe-Hörerinnen und Hörer am 2. Advent.