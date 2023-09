VINTAGE-SOUL VON JALEN NGONDA

Das Debütalbum «Come Around And Love Me» von Soul-Sänger Jalen Ngonda bei Daptone Recording ist eine Zeitreise in die guten alten Motown-Zeiten. Der Vintage-Soul ist grossartig und die Falsettstimme des US-Amerikaners aus Washington D.C. lässt alles dahinschmelzen. Dieser Künstler ist eine Wucht und sein erster Longplayer wird bleibenden Eindruck hinterlassen. In Jugendjahren ist Jalen Ngonda mit der Musik-Sammlung seines Vaters aufgewachsen, der unter anderem Platten von The Temptations, Smokey Robinson, Mary Wells oder den Miracles abspielte. In so manche Vorauskoppelung haben wir bei Weekend Soul schon reingehört. Heute sind zwei weitere Songs im Programm. Ausserdem spielen wir neue Musik von Ashleigh Smith, Black Pumas, Cherise, Pale Jay, PJ Morton und Yussef Dayes. Auch Klassiker von Aretha Franklin, Bill Withers oder Wayne Henderson werden nicht fehlen.