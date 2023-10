Miss C-Line & The Rabidz

Am Freitag erschien das neue Album der Rapperin und R&B-Sängerin Miss C-Line. Diesmal arbeitete die Berner Musikerin – die vor kurzem ihr Masterstudium am Jazzcampus Basel beendet hat – mit einem Trio zusammen, das sich «The Rabidz» nennt. Dahinter stecken Pianist Iannis Obiols, Bassist James Iwa und Schlagzeuger Eric Valle. Das Album, das gekonnt Jazzelemente mit Hip-Hop und Soul verbindet, ist das organische Ergebnis von Jamsessions. Die Studioaufnahmen entstanden in bloss in vier Tagen. Besonderes Highlight des Albums ist der Track «Burnout», für den die Schweizer Musikerin mit Rapper Jay Jules und dem New Yorker Saxophonisten, Vokalisten und DJ Casey Benjamin zusammengespannt hat, Gewinner von zwei Grammy-Awards und Mitglied der ursprünglichen Formation von Robert Glasper Experiment. Drei Songs des Albums werden wir ins Scheinwerferlicht stellen. Über ihr neuestes Projekt konnte sich Moderator Toni Varela mit Miss C-Line unterhalten. Im Interview wird sie weitere Einblicke in ihr Schaffen gewähren. Ausserdem in der Sendung: neue Musik von Joel Culpepper, Keyon Harrold, Max Beesley, Terrace Martin und Yussef Dayes. Und auch Klassiker von James Brown oder Phyllis Hyman werden nicht fehlen.