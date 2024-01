JOY DENALANE ZEIGT WILLENSSTÄRKE

Nur drei Jahre nach dem kommerziellen Erfolg von «Let Yourself Be Loved» legt die Berliner Soulsängerin Joy Denalane mit «Willpower» ihr sechsten Studioalbum vor. Darin verarbeitet Sie einerseits den Tod ihres Vaters, andererseits aber auch ihre Rolle als Mutter, deren Söhne erwachsen geworden sind und das elterliche Zuhause verlassen haben. Auf zahlreichen der insgesamt elf Songs ist ihre gewohnt kraftvolle Soulstimme zu hören. Doch diesmal sind auch jazzigere Töne zu vernehmen, etwa ins Songs wie «Can’t We Smile» oder «Far Cry». In zwei Tracks dieses Albumhighlights werden wir hineinhören. Ausserdem in der Pipeline heute: neuer Sound von BJ the Chicago Kid, Daymé Arocena, Ego Ella May, Nubiyan Twist, Sly5thAve oder Sy Smith. Schliesslich werden wir zwei amerikanische Musiker ehren, die uns kürzlich verlassen haben: Jazzpianist Les McCann und Neo Soul-Star Amp Fiddler.