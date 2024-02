UNDERGROUND-SOUL AUS L.A.

Sängerin und Schauspielerin Sy Smith ist unser Gast in der heutigen Ausgabe von Weekend Soul. Kürzlich ist ihr fünftes Studioalbum «Until We Meet Again» erschienen, bei dem die Kalifornierin unter anderem mit Trompeter Chris Botti und Schlagzeugerin Sheila E. zusammengearbeitet hat. Als Produzenten firmieren Zo!, Tall Black Guy und Phonte, Gründer und Frontmann von The Foreign Exchange. Sy Smith’s Sopranstimme wurde schon mit der legendären Minnie Riperton verglichen. Tatsächlich gehört letztere zu ihren Idolen, genauso wie Deniece Williams oder Patrice Rushen. Ursprünglich aus Washington D.C. hat sich Sy Smith in der Underground-Soulszene von Los Angeles einen Namen gemacht. Die Bühne hat sie schon mit den ganz Grossen des Musikgeschäfts geteilt: etwa mit Chaka Khan oder Whitney Houston. Mehr Wissenswertes über ihre Karriere erfahren die RaBe-Hörerinnen und -Hörer heute in der Sendung. Ausserdem im Programm: neue Musik von Adi Oasis, Ashley Henry, Cotonete, Keyon Harrold, Hiatus Kaiyote und Khruangbin. Und aus der hiesigen Szene spielen wir neue Singles von Miss C-Line und Okvsho.