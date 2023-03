Eine Sendung rund um verschiedene Berufsrealitäten und Arbeitsintegration(en). Von Hindernissen als Migrant:in auf dem Schweizer Arbeitsmarkt Fuss zu fassen, von der Sprache, von Freiwilligenarbeit und Geschichten von Gastarbeiter:innen.

A program on the topic of job realities and labor integration(s). From obstacles to gain a foothold in the Swiss labor market as a migrant, about language, volunteer work and stories of guest workers.

Sendungssprachen: Deutsch / Englisch

Beiträge / Moderation: Cheija Abdalahe, Amalia Alejandro / Hülya Emeç, Zahida Haji

Redaktion: Hülya Emeç

Eine Sendung der Redaktion Perspektiven der Radioschule klipp+klang.

Weitere Informationen:

www.klippklang.ch/de/Perspektiven/393

Perspektiven – Arbeitswelten, Mittwoch 8. März 2023, 17:00-18:00 Uhr