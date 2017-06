Das bunte Haus am Fusse der Gurtenstation ist bekannt dafür, dass Dinge dort gerne unkonventionell angegangen werde. Über 60 Menschen stecken viel Leidenschaft und Idealismus in das Nonprofit-Projekt Heitere Fahne, wobei 80 Prozent der Arbeit ehrenamtlich geleistet wird. Das soziale Engagement der Heiteren Fahne hat auch die Macher des Gurtenfestivals überzeugt. Darum erhält die Heiter Fahne dieses Jahr den Erlös aus den Spenden der Depotbechern.

Seit rund acht Jahren lässt das Festival diese Gelder gemeinnützigen Organisationen zukommen und seit zwei Jahren werden dabei lokale Institutionen aus der Stadt oder dem Kanton Bern berücksichtigt. Letztes Jahr war dies zum Beispiel die Notschlafstelle Sleeper im Dead End. Dieses Jahr sollen die Gelder nun also an die Heitere Fahne gehen. Diese will das Geld allerdings nicht behalten, sondern weitergeben und zwar in der Form eines Preises, dem Goldenen Kaktus. Nominieren kann jede*r und nominiert werden können Menschen und Orte, welche unser Leben in irgendeiner Form bereichern:

…die netteste Verkäuferin in der Migros

…die Käserei, die immer noch offen hat

…der verrückteste pensionierte Geschichtenerzähler des Quartiers

Hier gehts zur Nomination. Das Team der Heitern Fahne sucht übrigens noch Helfer und Helferinnen, welche während des Gurtenfestivals am Rückgabestand arbeiten möchten. Bewerbungen hier möglich.