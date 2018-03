Im letzten Live-Talk vor den Wahlen sprechen wir mit zwei Vertretern aus der politischen Mitte: Ruedi Löffel von der EVP – zweitdienstältester Grossrat – und GLP-Regierungsratskandidat und Grossrat Michael Köpfli:

Bei den Berner Kantonswahlen am 25. März 2018 bewerben sich über 2000 Männer und Frauen für einen der 160 Sitze im Grossen Rat. 16 Personen wollen in den siebenköpfigen Regierungsrat. Mit Listenverbindungen und Wahlbündnissen steigen die Chancen. Neben den linken und rechten Blöcken gibt es auch verschiedene Listenverbindungen in der politischen Mitte. Je nach Wahlkreis gehören dort die BDP, die EDU oder die CVP dazu, immmer dabei sind die Grünliberalen und die EVP. Sie stellen zusätzlich zu den Kandidierenden für den Grossen Rat, zwei Kandidaten für den Regierungsrat. Einer von ihnen ist der Generalsekretär der Grünliberalen Schweiz Michael Köpfli. Er und der langjährige EVP-Grossrat Ruedi Löffel sprechen im Info-Live-TALK über ihre Zusammenarbeit, aber auch über ihre Differenzen – zum Beispiel in der Frage, ob Kirche und Staat komplett getrennt werden sollten:



RaBe überträgt die Wahlen am 25. März 2018 live aus dem Rathaus – von 15 bis 23 Uhr.