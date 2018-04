Der aktuelle Blick hinter die Kulissen des Trump-Theaters und der internationale Rechtspopulismus-Vergleich zum Thema «Milliardäre»:



Der Schatten des Milliardärs

Seit 15 Monaten stolpert er durch die Welt, wie ein Elefant im Porzellanladen, Donald J. Trump, der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Er sorgt für viel Aufsehen mit seinen extravaganten Auftritten, seinen Skandalen und Skandälchen, welche die Weltöffentlichkeit zum Lachen bringen.

Doch ist er wirklich zum Lachen? Müssen wir Trump wirklich nicht ernst nehmen? Nein, sagen wir vom Info-Redaktionsteam. Trump bewegt durchaus etwas. Deshalb schauen wir in unserer Sondersendung Trumpwatch einmal im Monat genauer hin – hinter die Kulissen des Trump-Theaters. Tag für Tag:

https://www.freie-radios.net/mp3/20180423-trumpwatch15-88628.mp3

Was verbindet das Phänomen Trump mit anderen rechtspopulistischen Strömungen in der Welt? Viel. Zum Beispiel, das sich die neuen rechten Bewegungen dank finanzkräftigen Gönnern am Leben erhalten können. Eine Analyse vom Trumpwatch-Team:

https://www.freie-radios.net/mp3/20180423-trumpunddiea-88627.mp3

Zur Trump-Geschichte gehört auch die Tatsache, dass es regelmässig neue Anti-Trump-Songs und Parodien gibt:



Alle bisherigen Trumpwatch-Sendungen gibt es unter www.trumpwat.ch