Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 16.05.18, Der Morgen

Ignatz – The Dreams

Fai Baba – Cigarette

Allah-Las – Ferus Gallery

Big Thief – Masterpiece

Girlie – Im Automaten

Die Nerven – Fake / Frei

Pond – Elvis‘ Flaming Star

Perel – Die Dimension

Floating Points – Ratio (Radio Edit)

Juniore – Panique

Klaus Johann Grobe – Schlaufen der Zukunft

The Jesus And Mary Chain – April Skies

Nouvelle Vague – Love Will Tear Us Apart

Beck – Loser

Mr. Chop – The Caveman

Isaac Hayes – Shaft

Curtis Mayfield – Move On Up

Caramel – L‘ Amour Toujours L‘ Amour

Mr PC – Boogie With Me

Nu Guinea – Parev‘ Ajere

Laurent Coulondre – Sticky Brushing (feat A. Ceccareli, C. Atef, M. Wangermée, Y. Serra)

Dj Koze – Seeing Aliens

Mapenzi Hayana Daktari – Nairobi Matata Jazz (Frankie Francis Edit)

Dionisio Maio – Dia Ja Manche

Sebastien Pynasco and L’Orchestre Black Santiago – Sadé

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΜΑΤΣΙΟΥΛΗΣ – ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΣΤΗ ΓΗ

13 Year Cicada -Teeth

Mono für Alle – Hallo Verfassungsschutz

EA 80 – Balsam

Guerre Froide – Demain Berlin

Turquoise Days – Grey Skies

HOVE – Journey to Arendal (Michal Turtle Remix)

Asian Dub Foundation – Jericho