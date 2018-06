Der Morgen Mittwoch

Playlist vom 06.06.18, Der Morgen

Heroin In Tahiti – Black Market

Calibro 35 – SuperStudio

Lydia Lunch & Cypress Grove – Jericho

Timber Timbre – Cedar Shakes

Fai Baba – Why Do I Feel So Alone

Nick Hakim – Cuffed

Daniele Luppi & Parquet Courts – Soul and Cigarette

My First Trumpet – Lampenwald

Panama Cardoon – Ritmo Salvaje

Quantic & His Combo Barbaro – Linda Morena

Bossa Tres – Imprevisto

Ondatrópica – Tiene Sabor, Tiene Sazon

Hedzoleh Soundz – Hedzoleh!

Alhaji K Frimpong – Kyenkyen Bi Adi M’awu

Guts – Stop the Violence (feat. Beat Assailant)

A Common Wonder – The Light (I’m Yours) (feat. Bobby Caldwell)

MHz – Rocket Science

A Tribe Called Quest – Excursions

Shabazz Palaces – Shine A Light (feat. Thaddillac)

RAY BLK – Doing Me

Artifacts – Ultimate

B77 – Panthère

Zola – Nights

P. Lewis – Patterns

Kokoroko – Abusey Junction

Horse Lords – Intervention III

Naxatras – On the Silver Line

Baba Zula – Hopçe Açış, Hopçe

Altai Kai – Кай кожонг

The Durian Brothers – Overexposed Scream Contest

Cave – Sweaty Fingers

Camera – Session ‚Toilettes Amplifiées

ÄTNA – Shut Your Mouth

Leikeli47 – Money

Altın Gün – Halkali Seker

Elias Rahbani – Dance of Maria

Dinosaur Jr. – Pick Me Up