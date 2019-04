Drei Jahre Hush Hush

Alaina Janack, die viele in Bern ganz einfach Aline nennen, kam vor sieben Jahren in die Schweiz. Musik hatte schon immer eine wichtige Rolle gespielt im Leben der gebürtigen New Yorkerin, weswegen sie diese Leidenschaft auch hier weiterverfolgen wollte. Darum hat Alaina Janack, welche hauptberuflich mit Pferden und als Sprachlehrerin arbeitet, vor drei Jahren ihre Veranstaltungsreihe Hush Hush ins Leben gerufen.

Es sei ihr wichtig gewesen, den Kontakt zur Musik-Szene in New York aufrechtzuerhalten, sagt Alaina. Entsprechend treten viele nordamerikanische Künster*innen in den Hush-Hush-Reihen auf. Die Konzerte veranstaltet die 31-Jährige in kleinen und kleinst Lokalitäten, manchmal nistet sich Hush Hush für Secret Shows gar in Privatwohnungen ein. Dabei sind die Musiker*innen aus dem Folk-, Indie- und Rockbereich, welche Alaina Janack nach Bern holt, so unbekannt nicht. So kommt zum dreijährigen Hush-Hush-Jubiläum zum Beispiel die Alternative-Country Singer-Songwriterin Laura Gibson auf Besuch.

Nein, Geld lasse sich mit einem Unternehmen wie Hush Hush nicht verdienen, sagt Alaina, im Interview mit RaBe. Aber darum gehe es ihr auch nicht.

Hush Hush Shows

10.4. The Blues Against Youth, cow-punk (italy) @ Schützenhaus

14.4. Laura Gibson, freak-folk (usa/oregon) @ (Secret) Speakeasy

16.4. Andy Dale Petty, freak-folk/banjo (usa) @ The Voodoo Rhythm Hardware Store

26.4. Fred Douret Raspail & Rosario Baeza, rock/blues (france – argentina)

@ The Voodoo Rhythm Hardware Store

1.5. Dizzy Brains, punk (madagascar) @ Schützenhaus

3.5. Jerry Leger & The Situation, indie/rock/blues (canada) @ Café Kairo

19.5. John Jacob Magistery, indie/rock/pop (canada), VERBRACHT @ Lorraine Brache

(secret afterparty with Woodpainting experimental/indie nyc )