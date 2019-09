An einem sonnigen Mittwochnachmittag im August trafen sich ein paar Jugendliche im Radio Bern RaBe. Ziel dieser ersten einberufenen Jugendredaktionssitzung und den noch folgenden fünf Treffen war es, eine Jugendsendung für 12- bis 16-jährige junge Menschen zu produzieren, die am Mittwochnachmittag, 18. September um 15 Uhr unter dem Namen „4 teens on air‟ ausgestrahlt wird.

Nach ersten Sprechversuchen am Mikrofon und einer kleinen Einführung zur Bedienung des Mischpults machte sich die Gruppe mit spürbarer Begeisterung an die Ausgestaltung ihrer Sendung. Da schwirrten Ideen herum von einer Motz-Ecke, wo sich Jugendliche über die Erwachsenen aufregen können, zu Umfragen bei älteren Menschen zur heutigen Jugend, zu Beiträgen zur Klimastreik-Jugend sowie zur Selbstkritik im Umgang mit sozialen Medien und neuen Technologien.

Das Resultat hörst du am 18. September, 15-16 Uhr