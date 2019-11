Kreative Buchhaltung

Wenn man an Filme denkt, sind Buchhalter nicht das erste, an das man denkt. Aber logisch, dass es sie geben muss, bei den hohen Produktionsbudgets von Schweizer Filmen. Küde Meier ist seit 35 Jahren als Filmbuchhalter tätig. Im Live-Gespräch erzählt er uns was die Arbeit des Filmbuchhalters kreativ macht und wieso er findet, dass es in Förderkommissionen BuchhalterInnen haben sollte.